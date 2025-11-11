10 yıldır tutukluydu: Kaddafi’nin oğlu kefaretle serbest bırakıldı

Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin Lübnan'da yaklaşık 10 yıldır devam eden tutukluluğu sona erdi. Lübnan'ın resmi basınında yer alan haberlere göre, Hannibal Kaddafi avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından Beyrut'taki cezaevinden tahliye edildi. Tahliye kararının, Lübnanlı Yargıç Zahir Hammade'nin 6 Kasım'da Hannibal Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek kefaletle serbest kalma talebini onaylanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

LÜBNAN'DA TUTUKLANMIŞTI

1975 doğumlu olan Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada tutuklanmıştı. Hannibal Kaddafi'nin Lübnanlı Şii lider Musa el-Sadr'ın Libya'da öldürüldüğü şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandığı açıklanmıştı.

Lübnan'daki Şii toplumu El-Sadr'ın 1978'de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutmuş, eski Libya yönetimi ise El-Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunarak suçlamaları reddetmişti.