Malezya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti
Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım günü göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu facia meydana geldi. Yaklaşık 300'e yakın göçmen taşıdığı belirtilirken teknede 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.
Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) yetkililerinden Romli Mustafa, yaptığı açıklamada göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 13 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
MMEA yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.
Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.