Nijerya’da Trump’a protesto

Ülkede Müslümanların yoğun olduğu Kano eyaletinde, çok sayıda İslami grup, Trump'ın Nijerya'ya askeri müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarını protesto etti.

Kano'da bir araya gelen protestocular, Trump'ın Nijerya'da "Hristiyanlara yönelik soykırım" yaşandığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Ellerinde "Trump'ın Nijerya'ya saldırı tehdidini kınıyoruz", "Nijerya'da Hristiyan soykırımı yok", "Amerika kaynaklarımızı kontrol etmek istiyor" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, ABD'ye yönelik tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler ayrıca Amerikan bayrağını yere sererek Washington yönetiminin Nijerya'nın iç işlerine karışmaması çağrısında bulundu.

TRUMP'IN NİJERYA'YI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.