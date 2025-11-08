08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de hükümet krizi! 1700'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'de hükümet krizi! 1700'den fazla uçuş iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.11.2025 20:23
ABONE OL
ABD’de hükümet krizi! 1700’den fazla uçuş iptal edildi

ABD'de hükümetin 39 gündür kapalı olması nedeniyle havacılık faaliyetlerinde aksama yaşanıyor. Bu kapsamda Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) talimatıyla ülkede bu hafta sonu planlanan 1700'den fazla uçuşu iptal edildi.

ABD medyasına yansıyan verilere göre, hava yolu şirketleri Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) talimatıyla 7 Kasım'dan 9 Kasım'a kadar yapılması planlanan 1700'den fazla uçuşu iptal etti.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

FAA'nın son açıklamasına göre hava yolu firmaları, en yoğun 40 havalimanından yapılan iç hat uçuşlarını dünden itibaren yüzde 4 oranında azaltarak çok sayıda uçuşu iptal etti.

Buna göre sadece dün ABD genelinde yapılması planlanan yaklaşık 800 uçuş iptal edildi.

FAA, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde hava yolu firmalarının 11 Kasım'da uçuşlarının yüzde 6'sını, 13 Kasım'da yüzde 8'ini ve 14 Kasım'da ise yüzde 10'unu iptal etmek durumunda kalacaklarını açıkladı.

Amerikan rüyası kabusa döndü!Amerikan rüyası kabusa döndü! AMERİKAN RÜYASI KABUSA DÖNDÜ!
ABD ile Rusya arasında nükleer kriz!ABD ile Rusya arasında nükleer kriz! ABD İLE RUSYA ARASINDA NÜKLEER KRİZ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de hükümet krizi! 1700’den fazla uçuş iptal edildi ABD’de hükümet krizi! 1700’den fazla uçuş iptal edildi ABD’de hükümet krizi! 1700’den fazla uçuş iptal edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör