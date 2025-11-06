Amerikan rüyası kabusa döndü! Gaziler sokakta milyonlar maaşsız! | İşte Trump’ın ’duvar krizi’nin acı faturası

Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en uzun hükümet kapanma kriziyle sarsılıyor. 37. gününe giren kriz nedeniyle 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaşını alamazken, Ulaştırma Bakanı'nın "hava sahası çökebilir" uyarısı endişeleri zirveye taşıdı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ve stüdyodaki uzman konuklar, "Amerikan Rüyası"nın kabusa dönüştüğü krizin perde arkasını ve derin nedenlerini A Haber'de yayınlanan Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında deşifre etti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ, GAZİLER SOKAKTA: İŞTE KRİZİN ACI FATURASI

Krizin sadece ekonomik değil, insani boyutunu da gözler önüne seren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerika'daki acı gerçeği bizzat yaşadığı bir sağlık sorunu üzerinden anlattı. Basit bir soğuk algınlığında bile doktora gitmekten çekindiğini belirten Sapmaz, ülkedeki durumu çarpıcı örneklerle özetleyerek, "Sigortanız olsa bile bir hastaneye girdiğiniz zaman Allah korusun yani 25 bin, 30 bin, 40 bin dolar burada çok küçük faturalar... Bir büyükelçilikte ismini vermeyeceğim, bir diplomat kaza geçiriyor arabasıyla birlikte, 400 bin dolar fatura çıkartılıyor."