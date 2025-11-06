Amerikan rüyası kabusa döndü! Gaziler sokakta milyonlar maaşsız! | İşte Trump'ın 'duvar krizi'nin acı faturası
Amerika Birleşik Devletleri, 37 gündür süren hükümet kapanmasıyla tarihinin en büyük krizini yaşıyor. 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaşını alamazken, hava sahasının çökebileceği uyarısı endişeleri artırdı. A Haber’in “Arka Plan” programında Banu El moderatörlüğünde konuşan uzmanlar, krizin perde arkasındaki “derin devlet savaşı”nı ve olası “savaş ekonomisi” senaryosunu masaya yatırdı.
Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en uzun hükümet kapanma kriziyle sarsılıyor. 37. gününe giren kriz nedeniyle 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaşını alamazken, Ulaştırma Bakanı'nın "hava sahası çökebilir" uyarısı endişeleri zirveye taşıdı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ve stüdyodaki uzman konuklar, "Amerikan Rüyası"nın kabusa dönüştüğü krizin perde arkasını ve derin nedenlerini A Haber'de yayınlanan Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan programında deşifre etti.
SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ, GAZİLER SOKAKTA: İŞTE KRİZİN ACI FATURASI
Krizin sadece ekonomik değil, insani boyutunu da gözler önüne seren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerika'daki acı gerçeği bizzat yaşadığı bir sağlık sorunu üzerinden anlattı. Basit bir soğuk algınlığında bile doktora gitmekten çekindiğini belirten Sapmaz, ülkedeki durumu çarpıcı örneklerle özetleyerek, "Sigortanız olsa bile bir hastaneye girdiğiniz zaman Allah korusun yani 25 bin, 30 bin, 40 bin dolar burada çok küçük faturalar... Bir büyükelçilikte ismini vermeyeceğim, bir diplomat kaza geçiriyor arabasıyla birlikte, 400 bin dolar fatura çıkartılıyor."
"Amerika Birleşik Devletleri, evsizler ülkesi burası. Her sene 4 milyar dolar yardım yapar ama 700 bin, resmi rakamlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 700 bin evsiz var. Size daha da şaşirtıcı olanı söyleyeyim, bunun 60 bini Amerikan ordusundan, savaş bölgelerinde savaşmış ve daha sonra da maddi sıkıntılara girmiş ve evsiz olmuş insanlardan bahsediyoruz. 60 bin." ifadelerini kullandı.
KRİZİN PERDE ARKASI: SADECE BÜTÇE DEĞİL, DERİN DEVLET SAVAŞI
Krizin temelinde yatan nedenin ne olduğu sorusunu yanıtlayan İrfan Sapmaz, meselenin sadece Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bir bütçe anlaşmazlığı olmadığını, Cumhuriyetçi Parti içindeki derin çatlağa işaret etti. Askeri Stratejist Eray Güçlüer'in "Amerikan sisteminde bu tıkanıklığa sebep olan mekanizma nedir?" sorusuna Sapmaz, "1 trilyon dolarlık bir bütçe geçirilmeye çalışılıyor. Ama sadece bu kapanmanın aşılabilmesi için Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında değil, Cumhuriyetçiler içerisindeki Magacılarla Beyaz Saray arasında da çok ciddi çatışmalar var... Magacılar diyor ki, 'bizim ne işimiz var İsrail'i biz finanse ediyoruz buradan. Biz ilk önce Amerika'yı kurtaralım. İsrail kendi kendisini kurtarsın' diyorlar." yanıtını verdi.
TRUMP'IN DUVAR ISRARI VE PAZARLIK GÜCÜ
Krizin fitilini ateşleyen Meksika duvarı konusunda stüdyodaki uzman isimlerden Gazeteci Abdülkadir Selvi, Trump'ın geri adım atmayacağını ve bu krizi bir şantaj unsuru olarak kullandığını belirterek, "Trump'la ilgili iki veri var elimizde. Bir, siyasi kariyeri boyunca iflas etmeyi öğrenmiş birisi. İflas etmekten korkmuyor. Dolayısıyla hükümeti kapatmaktan, bundan dolayı ortaya çıkacak siyasi sonuçlardan çekinmiyor. İki, bir pazarlık ustası. Hükümeti kapattı. Bunu bir şantaj olarak kullanıyor. 'Duvarın parasını vermezseniz açmam' diyor. Buradan bir taviz koparmaya çalışıyor. Ama burada kilit olan şu; Trump, başkanlık seçimlerindeki en önemli vaadi bu duvardı. Bu duvarı yaptırmadan 2024 seçimlerine girmek istemiyor." dedi.
KRİZİN ÇÖZÜMÜ: YENİ BİR "SAVAŞ EKONOMİSİ" Mİ GEREKİYOR?
Gazeteci Murat Özer ise krizin aşılması için Amerika'nın tarih boyunca başvurduğu yönteme dikkat çekerek "Savaş ekonomisi." dedi. Özer, bütçe krizlerinin hep yeni bir güvenlik tehdidi yaratılarak aşıldığını iddia etti ve "Bu bütçe krizleri nasıl aşılabilir bugüne kadar? Savaş ekonomisiyle. Ne zaman Amerikan tarihine bakın... Amerika kurulduğu günden beri savaşmadığı tek bir gün yok neredeyse... Muhakkak bütçe sonunda geçecektir. Çünkü birileri devreye girecek ve burada o tavizi sağlayacaklar. Bir güvenlik endişesi lazım ABD'ye." dedi.
Bu tezi destekleyen İrfan Sapmaz, savunma sanayii şirketlerinin lobi gücünü vurguladı. Sapmaz, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayii şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletine yayılmış vaziyetteler. Neden? Çünkü bu 50 eyaletten gelecek insanlar üzerinde baskı oluşturmak ve aynı zamanda da onları fonlayarak üzerlerinde sürekli 'Ukrayna Savaşı devam etsin, İran'ı yeniden vuralım ya da Venezuela'ya girelim' gibi sürekli savunma sanayi şirketlerinin baskısı var." ifadelerini kullandı.
