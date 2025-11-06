06 Kasım 2025, Perşembe

ABD maaş ödeyememe krizi! Tarihin en uzun hükümet krizi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 22:36
Amerika Birleşik Devletleri, 37 gündür süren hükümet kapanmasıyla tarihinin en büyük krizini yaşıyor. 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaşını alamazken, hava sahasının çökebileceği uyarısı endişeleri artırdı. A Haber’in “Arka Plan” programında Banu El moderatörlüğünde konuşan uzmanlar, krizin perde arkasındaki “derin devlet savaşı”nı ve olası “savaş ekonomisi” senaryosunu masaya yatırdı.
