ABD maaş ödeyememe krizi! Tarihin en uzun hükümet krizi
Amerika Birleşik Devletleri, 37 gündür süren hükümet kapanmasıyla tarihinin en büyük krizini yaşıyor. 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaşını alamazken, hava sahasının çökebileceği uyarısı endişeleri artırdı. A Haber’in “Arka Plan” programında Banu El moderatörlüğünde konuşan uzmanlar, krizin perde arkasındaki “derin devlet savaşı”nı ve olası “savaş ekonomisi” senaryosunu masaya yatırdı.