Yeraltı kaynakları için Sudan’ı bölme çabası mı? Uzman isim açıkladı: Asıl hedef altın değil, ’vekalet’ oyunu!

Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi olmasına rağmen dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Sudan, bir kez daha katliamlar ve açlık tehlikesiyle dünyanın gündeminde. Yıllardır süren iç savaşta on binlerce insan hayatını kaybederken, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir kentindeki son katliamları, ülkedeki insani krizi zirveye taşıdı. Peki, bu kanlı savaşın arkasında ne var? Sudan, zengin yeraltı kaynakları için mi bölünmek isteniyor? SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, A Haber canlı yayınında Sudan'daki kirli oyunun şifrelerini deşifre etti.

"ALTIN LANETİ": ZENGİNLİK FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Sudan'ın devasa altın ve petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen halkının neden sefalet içinde yaşadığı sorusunu yanıtlayan Dr. Tunç Demirtaş, "kaynak laneti" kavramına dikkat çekti ve krizin merkezindeki madenlerin HDK kontrolünde olduğunu belirtti. Demirtaş, "Altının olması çok önemli bir zenginlik. Ama bu zenginlik kime yarıyor? O soruyu sormak gerekiyor. Çünkü bir noktada da aslında genel galatı meşhur bir ifade vardır ya 'altın laneti', 'petrol laneti' şeklinde. Belki de bugün Sudan bu kapsamda bu olayları yaşıyor... Ülkenin en büyük altın madenleri Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolünde." ifadelerini kullandı.