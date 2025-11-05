Sudan’da katliamın nedeni altın ve petrol mü? Sudan’ın değerli yeraltı zenginlikleri neler?

Afrika'nın kanayan yarası Sudan. Altın madenleri ve petrol başta olmak üzere yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke. Ancak tüm bunlara rağmen dünyanın en yoksul 7. ülkesi. Yıllardır süren çatışma ve iç savaşta binlerce kişi öldürüldü, milyonlarca kişi yerinden edildi. Son olarak hızlı destek kuvvetlerinin katliama imza attığı Faşir'de milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya. Darfur ve Kordofan eyaletlerinde de 20 bölge kıtlık riski altında. Peki, Sudan yeraltı zenginlikleri için mi bölünmek isteniyor? Sudan'ın değerli yeraltı zenginlikleri neler? Avrupa ve ABD neden çatışmaları Müslüman-Hristiyan din savaşı gibi göstermeye çalışıyor? SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

