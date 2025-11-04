Trump'tan tarife davasına ilişkin sert açıklama: ABD için "ölüm veya yaşam" meselesidir

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin Trump yönetimi aleyhinde karar vermesi durumunda ticaret politikası için bir "B planı" olup olmadığına yönelik soruyu cevapladı.

Beyaz Saray'ın her zaman bir "B planı" için hazırlıklı olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın danışmanlarının böyle bir duruma hazırlık yapmamasının "akıllıca olmayacağını" savundu.

Leavitt, "Bu davada, Başkan ve ekibinin hukuki argümanlarına yüzde 100 güveniyoruz ve Yüksek Mahkemenin doğru olanı yapacağı konusunda iyimser kalmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan'ın tarifeleri kullanmak için acil durum yetkisine sahip olması gerektiğini söyleyen Leavitt, gümrük vergileri sayesinde dünya genelinde barış anlaşmalarının imzalanması, çatışmaların sona erdirilmesi ve ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım alınması gibi birçok şeyin başarıldığını dile getirdi.

Leavitt, sadece bu yıl, Trump'ın gümrük vergilerini etkili şekilde kullanması sayesinde bütçe açığını 600 milyar dolar azaltacaklarını belirtti.

Trump'ın ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik meselesi ve gümrük vergilerinin de bununla büyük ilgisi olduğuna inandığını vurgulayan Leavitt, "Bu dava, sadece Başkan Trump ile ilgili değil. Gelecekteki başkanlar ve yönetimler için gümrük vergileri konusunda acil durum yetkisini kullanmakla ilgili ve Yüksek Mahkemenin doğru kararı vereceğinden eminiz ve umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump'ın talebi üzerine yarın yapılacak duruşmaya katılacağını bildirdi.

FARKLI SENARYOLAR İÇİN B PLANI HAZIR

ABD Hazine Bakanı Bessent de bugün yayımlanan röportajında, Yüksek Mahkemenin, Trump aleyhinde karar vermesi durumunda gümrük vergisi politikasını sürdürmek için farklı seçeneklere sahip olduklarını söyledi.

Bessent, "Kullanılabilecek birçok başka yetki var ancak IEEPA açık ara en net olanı ve ABD ile başkana en fazla müzakere gücü veren yetki." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer seçeneklerin daha zahmetli ancak etkili olabileceğini vurgulayan Bessent, tarifelerin başkanın önemli bir politikası olduğunu ve geleneksel olarak Yüksek Mahkemenin bu tür önemli politikalara müdahale etmekten çekindiğini dile getirdi.

TARİFE DAVASI, YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığına hükmetmişti.

Trump yönetimi, karara Federal Temyiz Mahkemesinde itiraz etmiş, temyiz mahkemesinin de tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını istemişti.

Yüksek Mahkeme, hükümetin tarife davasında hızlı karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmişti. Sözlü savunma için süre tanıyan Mahkeme, davanın kasımın ilk haftasında görüleceğini belirtmişti. Davanın sözlü duruşması, yarın Yüksek Mahkemede yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşecek olan tarife davasında ilişkin konuşarak bunun Amerika için "ölüm veya yaşam" meselesi olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin aldığı kararların mahkemeye taşınmasıyla birlikte Beyaz Saray'dan iyimserlik mesajları verilirken ABD Başkanın'dan "ölüm veya yaşam meselesi" çıkışı geldi.

Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir zaferle birlikte, büyük ama adil bir mali ve ulusal güvenliğe sahip olacağız." Diyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD İÇİN ÖLÜM VEYA YAŞAM MESELESİDİR"

"Yarınki Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi davası, kelimenin tam anlamıyla ülkemiz için YAŞAM VEYA ÖLÜM meselesidir.

Bir zaferle birlikte, büyük ama adil bir mali ve ulusal güvenliğe sahip olacağız.

Bunu kazanamazsak, yıllardır bizden faydalanan diğer ülkelere karşı neredeyse savunmasız hale geliriz.

Borsa'mız sürekli olarak rekor seviyelere ulaşıyor ve ülkemiz hiç bu kadar saygı görmemişti.

Bunun büyük bir kısmı, gümrük vergilerinin (tarifelerin) yarattığı ekonomik güvenlik ve bu sayede yaptığımız anlaşmaların sonucudur.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"