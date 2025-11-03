03 Kasım 2025, Pazartesi
İsrail gazı GKRY'ye taşınacak! Yeni boru hattı için anlaşma imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.11.2025 12:13
İsrail doğal gazını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ulaştıracak yeni bir boru hattı inşası için ön mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi.

Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka şehrindeki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.

