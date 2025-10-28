28 Ekim 2025, Salı
Bakan Fidan Irak Egemenlik İttifakı Lideri ile görüştü!

Giriş: 28.10.2025 20:25 Güncelleme: 28.10.2025 20:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer'i Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.

