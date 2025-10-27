Arjantin’de parlamento seçimleri: Devlet Başkanı Milei’nin partisi kazandı

27 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.10.2025 08:48 Güncelleme: 27.10.2025 09:04
Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı.

Arjantin basınına göre, oyların yüzde 96'sının açıldığı ilk sonuçlara göre, Milei'nin partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 39 oy oranıyla seçimden zaferle çıktı.

Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ise oyların yüzde 29,4'ünü alabildi.

Peronist koalisyon Fuerza Patria’dan Buenos Aires Eyaleti Valisi Axel Kicillof, La Plata kentinde 26 Ekim 2025’te yapılan ara seçim sonuçlarının ardından konuşuyor (REUTERS)Peronist koalisyon Fuerza Patria’dan Buenos Aires Eyaleti Valisi Axel Kicillof, La Plata kentinde 26 Ekim 2025’te yapılan ara seçim sonuçlarının ardından konuşuyor (REUTERS)

Milei'nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı kazandı.

Muhalefet ise 7 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başarılı olduğu Buenos Aires'te beklenmedik bir yenilgi yaşadı.

AVANTAJ İKTİDAR PARTİSİNDE

Bu sonuçlarla iktidar, reform projelerini hayata geçirmek ve muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini etkisiz hale getirmek için ciddi bir avantaj elde etti.

La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.

Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin'in 1983'te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Miei, seçimleri kazanmasının ardından halkla buluşuyor (AFP)Arjantin Devlet Başkanı Javier Miei, seçimleri kazanmasının ardından halkla buluşuyor (AFP)

"REFORM YOLUNDA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Buenos Aires'teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre'nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milei, Arjantin'in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık'tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre'ye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

