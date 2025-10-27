Arjantin’de parlamento seçimleri: Devlet Başkanı Milei’nin partisi kazandı

Peronist koalisyon Fuerza Patria’dan Buenos Aires Eyaleti Valisi Axel Kicillof, La Plata kentinde 26 Ekim 2025’te yapılan ara seçim sonuçlarının ardından konuşuyor (REUTERS)



Milei'nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı kazandı.



Muhalefet ise 7 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başarılı olduğu Buenos Aires'te beklenmedik bir yenilgi yaşadı.

AVANTAJ İKTİDAR PARTİSİNDE



Bu sonuçlarla iktidar, reform projelerini hayata geçirmek ve muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini etkisiz hale getirmek için ciddi bir avantaj elde etti.



La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.



Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin'in 1983'te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.