Arjantin'de parlamento seçimleri: Devlet Başkanı Milei'nin partisi kazandı
Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı.
Arjantin basınına göre, oyların yüzde 96'sının açıldığı ilk sonuçlara göre, Milei'nin partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 39 oy oranıyla seçimden zaferle çıktı.
Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ise oyların yüzde 29,4'ünü alabildi.
Milei'nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı kazandı.
Muhalefet ise 7 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başarılı olduğu Buenos Aires'te beklenmedik bir yenilgi yaşadı.
AVANTAJ İKTİDAR PARTİSİNDE
Bu sonuçlarla iktidar, reform projelerini hayata geçirmek ve muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini etkisiz hale getirmek için ciddi bir avantaj elde etti.
La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.
Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin'in 1983'te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.
"REFORM YOLUNDA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"
Buenos Aires'teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre'nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Milei, Arjantin'in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık'tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre'ye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?
- Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik
- Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?
- Öğretmenlerin kasım ayı seminer takvimi 2025 | Kasım ayında seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Ege'de 3 öğün yemek, kalacak yer, 80 bin maaş! Buna rağmen çalışacak kimse yok
- Emeklilikte dilekçe detayı kazandırıyor! Yüksek aylık için hesap tablosu oluştu: 4A-4B-4C'liye 2025'te 35.05'lik artış...
- Yapay Zeka iş dünyasını sil baştan yazıyor! 5 yıl içinde hangi meslekler yok olacak?
- Doğu Ekspresi BİLET FİYATLARI 2025-2026 | Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte güzergah bilgileri...
- Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2025 | MSB son dakika: Kasım ayı cebi geldi mi, nereden öğrenilir?
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 32.000 TL ek ilave ödeme! SSK, BAĞ-KUR ve EYT'liye yatacak: Albaraka, Ziraat, Garanti..