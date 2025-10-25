Marmaris’te 18’i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

25 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 19:45
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'ın ölüme terk ettiği can salı içinde 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi'nin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarılırken, iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

