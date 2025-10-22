Çin’den Şİ-Trump görüşmesi öncesi dostluk çağrısı

Devlet televizyonu CGTN'ye göre Han, iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin ve ABD, ortak ve dost ülkeler olabilir ve olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Han bu açıklamayı, Oregon Eyalet Senatosu Başkanı ve ABD Eyalet Senatörü Rob Wagner ile yaptığı görüşme sırasında dile getirdi. Son dönemde Çinli ve Amerikalı parlamenterler arasındaki temasların arttığına dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şi ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceğim" demişti.

Han, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin, "karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ruhuyla" hareket ederek, yeni dönemde iki ülke ilişkileri için "doğru yolu birlikte keşfetmeleri" gerektiğini belirtti. Han, bunun hem iki ülkeye hem de küresel istikrara fayda sağlayacağını ifade etti.

DOSTANE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM VURGUSU

Çinli lider ayrıca Senatör Wagner ve diğer Amerikalı eyalet düzeyindeki yasa yapıcıların, iki ülke arasındaki iletişimi sürdürerek, halklar arası ilişkileri derinleştirmeleri ve yerel düzeyde işbirliğini teşvik etmede örnek bir rol üstlenmelerini umut ettiğini söyledi.

Senatör Wagner ise Oregon eyaletinin Çin ile "dostane işbirliğini güçlendirmeye devam etmek" üzere bir yasa çıkardığını belirterek, yerel düzeyde işbirliğinin önemini vurguladı.