İsrail'den ateşkese yeni ihlal! Gazze'nin iki ayrı noktasına hava saldırısı
İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'a ve Cibaliye'ye saldırı düzenledi. Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.
İsrail işgal güçleri, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KATİL NETANYAHU: ŞİDDETLE YANIT VERECEĞİZ
Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.
SİYONİST BAKANLARDAN "SOYKIRIMA DEVAM" ÇAĞRISI
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
SOYKIRIMA BAHANE HAMAS
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail'in kamu yayıncısı, saldırının Hamas üyeleriyle yaşanan "çatışma" sonrasında gerçekleştiğini iddia etti.
NE OLMUŞTU?
İsrail işgal güçleri, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.
Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail işgal güçlerinin konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.
İsrail'in silahlandırdığı Gazze'deki Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Gazze'nin Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?
- Asgari ücrete enflasyon+ek ilave puan artışı | 2026'da işçi ne kadar alacak? İşte zam tablosu
- KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?
- Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik
- 117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?
- Dev bankaların tahmini patladı: Gümüşte tarihi yükseliş! 10 ayda yüzde 120 kazandırdı, yıl sonu tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
- ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...
- DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI: Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kuaförler bile bilmiyor! Saçınızı güçlendiren ve uzatan o besinler
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe-F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- İcatları değil, sonları oldu! Kendi buluşuyla hayatını kaybeden beş mucit
- Tembellik değil! Yürüme hızınız size ne anlatıyor? Gerçek beyin yaşını ortaya çıkaran test