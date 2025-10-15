Pakistan’dan Afganistan’a saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afgan yetkililer, Afganistan-Pakistan sınırında meydana gelen çatışmalarda 15 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Olaylar, ülkenin güneyindeki Spin Boldak ilçesinde gece boyunca devam etti.

Yerel bilgi departmanı sözcüsü Ali Mohammad Haqmal, Agency France Press'e yaptığı açıklamada, 15 sivilin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. İlçe hastanesinden Abdul Jan Barak da 100'den fazla kadın ve çocuğun yaralandığını bildirdi.

TALİBAN'DAN PAKİSTAN'A SUÇLAMA

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid, Pakistan güçlerini "Spin Boldak ilçesinde hafif ve ağır silahlarla yeniden saldırmakla" suçladı. Mujahid, açıklamasında 12 sivilin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirtirken güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıptan söz etmedi.

Mujahid ayrıca, "Pakistan askerleri öldürüldü, bazı karakollar ve silahlar ele geçirildi, bölgeye huzur geri döndü" ifadelerini kullandı. AFP muhabirinin aktardığına göre, tüm işyerleri kapalı ve çok sayıda sakin bölgeyi terk etti.

PAKİSTAN'DAN KARŞILIK

Pakistan yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, güvenlik kaynakları Kurram ilçesinden Afgan mevzilerinin hedef alındığını belirtti. Spin Boldak'ın kuzeyinde yer alan bu bölgede gerilim tırmanmış durumda.

Bu şiddet dalgası, iki komşu ülke arasında güvenlik sorunları ve suçlamalarla daha da alevlenen tansiyona işaret ediyor. Pakistan, Afganistan'ı Pakistan Talibanı (TTP) liderliğindeki militan gruplara ev sahipliği yapmakla suçluyor.

GERİLİM VE MİSİLLEMELER

Çatışmalar, ilk olarak Cumartesi akşamı, Kabil'in sınır boyunca en az beş eyalette başlattığı operasyonlarla başladı. Taliban hükümeti, Pakistan ordusunun Kabil'de düzenlediği hava saldırılarına karşılık "misilleme" yaptıklarını açıkladı.

Pakistan ise Pazar günü sert bir yanıt vermeyi taahhüt etmiş ve her iki tarafta da çok sayıda kayıp bildirilmişti.