Madagaskar Cumhurbaşkanı Rahoelina'dan halka anayasaya saygı çağrısı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar ve darbe söylentilerinin ortasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki krizin çözümünün "anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden" geçtiğini belirtti.
Rajoelina, sosyal medyadan paylaşılan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını yineledi.
Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.
NE OLMUŞTU?
Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.
Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Fransız ulusal radyosu RFI'nin haberine göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayının ardından bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ederek, önce La Reunion Adası'na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
- 28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?
- 50 yaşında 25'lik görünmenin sırrı ortaya çıktı! Sıcak duş, mavi ışık, sakız… Güzellik doktorları uyarıyor
- Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?
- ZAMLI KYK BURS/KREDİ MİKTARI 2026 | KYK yeni burs miktarları belli oldu mu, ne kadar ödenecek?
- Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife
- KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı E-DEVLET | 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
- Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
- Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 9 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?