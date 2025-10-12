Madagaskar’da darbe girişimi alarmı: Cumhurbaşkanı Rajoelina “Yasadışı iktidar hamlesi” uyarısı yaptı

Kaynak: REUTERS

"YASA DIŞI GÜÇ GASBI"

Pazar günü paylaşılan yeni bir video mesajında ise CAPSAT subayları, silahlı kuvvetlerin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ederek, "Artık kara, hava ve deniz kuvvetleri dahil tüm askeri emirler CAPSAT karargâhından verilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ise bu adımı "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik yasa dışı bir güç gasbı" olarak nitelendirdi ve ulusal egemenliği ile anayasal düzeni savunmak için tüm kurumlara birlik çağrısı yaptı.