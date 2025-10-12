Madagaskar’da darbe girişimi alarmı: Cumhurbaşkanı Rajoelina “Yasadışı iktidar hamlesi” uyarısı yaptı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ofisi, pazar günü yaptığı açıklamada, bazı ordu birliklerinin hükümet karşıtı protestoculara destek vermesinin ardından ülkede “yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişiminin” sürdüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında,"Cumhuriyet topraklarında şu anda, Anayasa'ya ve demokratik ilkelere tamamen aykırı biçimde iktidarı ele geçirme girişimi yaşanıyor." ifadeleri yer aldı.
Cumartesi günü yayımlanan bir video mesajında, Ordu Personel İdare Merkezi (CAPSAT) adlı askeri birim, geçen ay başlayan hükümet karşıtı protestolara destek verdiklerini açıklamıştı. Aynı birim, Rajoelina'nın 2009'daki darbeyle iktidara gelmesinde de kilit rol oynamıştı.
Askerler, "Ülke temel hizmetlerin çöküşüyle karşı karşıya. Güvenlik güçleri, yasadışı emirlere körü körüne itaat etmemelidir."
şeklinde açıklamada bulundu.
"YASA DIŞI GÜÇ GASBI"
Pazar günü paylaşılan yeni bir video mesajında ise CAPSAT subayları, silahlı kuvvetlerin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ederek, "Artık kara, hava ve deniz kuvvetleri dahil tüm askeri emirler CAPSAT karargâhından verilecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ise bu adımı "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik yasa dışı bir güç gasbı" olarak nitelendirdi ve ulusal egemenliği ile anayasal düzeni savunmak için tüm kurumlara birlik çağrısı yaptı.
"ANAYASA'YA VE KURUMSAL ÇERÇEVEYE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR"
Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesinde ordudaki hareketlilik ve başkent Antananarivo'daki gösteriler nedeniyle yaşanan gelişmeleri "derin endişeyle" izlediklerini belirtti.
Youssouf, "Tüm taraflara sorumluluk ve vatanseverlik çağrısı yapıyoruz. Ülkenin birliği, istikrarı ve barışını korumak için Anayasa'ya ve kurumsal çerçeveye saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...
- Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?
- Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları açıklandı mı, son durum ne? İnfaz koruma memuru sonuç sorgulama
- Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu
- Esnafa, EYT’liye 1800 günlük avantaj rehberi: 2026 erken emeklilik formülü noktası virgülüne çıktı
- EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İstanbul'da kapalı yollar listesi 2025 | Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
- Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?
- Ne hissetseler gerçek oluyor! Astrolojiye göre sezgileri en güçlü 5 burç
- Narkozsuz ağrı kesici: Yoğun bakım hastalarının ağrısını dindiren müzik sırrı!
- FORMULA 1 TAKVİM: Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?
- Daha fazla tüketin! Bilim açıkladı: Demans riskini %49 azaltan o vitaminin sırrı