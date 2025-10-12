Madagaskar’da darbe girişimi alarmı: Cumhurbaşkanı Rajoelina “Yasadışı iktidar hamlesi” uyarısı yaptı

12 Ekim 2025, Pazar
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ofisi, pazar günü yaptığı açıklamada, bazı ordu birliklerinin hükümet karşıtı protestoculara destek vermesinin ardından ülkede “yasadışı yollardan iktidarı ele geçirme girişiminin” sürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında,"Cumhuriyet topraklarında şu anda, Anayasa'ya ve demokratik ilkelere tamamen aykırı biçimde iktidarı ele geçirme girişimi yaşanıyor." ifadeleri yer aldı.

Cumartesi günü yayımlanan bir video mesajında, Ordu Personel İdare Merkezi (CAPSAT) adlı askeri birim, geçen ay başlayan hükümet karşıtı protestolara destek verdiklerini açıklamıştı. Aynı birim, Rajoelina'nın 2009'daki darbeyle iktidara gelmesinde de kilit rol oynamıştı.

Askerler, "Ülke temel hizmetlerin çöküşüyle karşı karşıya. Güvenlik güçleri, yasadışı emirlere körü körüne itaat etmemelidir."
şeklinde açıklamada bulundu.

"YASA DIŞI GÜÇ GASBI"

Pazar günü paylaşılan yeni bir video mesajında ise CAPSAT subayları, silahlı kuvvetlerin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ederek, "Artık kara, hava ve deniz kuvvetleri dahil tüm askeri emirler CAPSAT karargâhından verilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ise bu adımı "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik yasa dışı bir güç gasbı" olarak nitelendirdi ve ulusal egemenliği ile anayasal düzeni savunmak için tüm kurumlara birlik çağrısı yaptı.

"ANAYASA'YA VE KURUMSAL ÇERÇEVEYE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR"

Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesinde ordudaki hareketlilik ve başkent Antananarivo'daki gösteriler nedeniyle yaşanan gelişmeleri "derin endişeyle" izlediklerini belirtti.

Youssouf, "Tüm taraflara sorumluluk ve vatanseverlik çağrısı yapıyoruz. Ülkenin birliği, istikrarı ve barışını korumak için Anayasa'ya ve kurumsal çerçeveye saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Rajoelina yönetimine karşı protestolar yaklaşık üç haftadır sürüyor. Başlangıçta su ve elektrik kesintilerine yönelik tepkilerle başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanının istifasını talep eden eylemlere dönüşmüş durumda.

