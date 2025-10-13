Siyonist İsrail ordusundan ateşkese rağmen saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti
Terör devleti İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması yapmasına rağmen Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. Filistin Televizyonu'nun haberinde Siyonist ordunun ateş açması nedeniyle 1 Filistinli öldürüldü.
Filistin Televizyonu'nun haberinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklama paylaşıldı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında konuşlanan İsrail ordusunun ateş açması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.