İsrail askerleri tarafından esir alınmıştı: Fransız aktivist yaşadıklarını anlattı: Askerler beni döverken kahkahalar atıyordu

AA muhabirine konuşan 83 yaşındaki Fransız Amalric-Choury, İsrail askerleri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmasının ardından hastaneye götürüldüğünü, doktorun müdahalesinin ardından kendisini odadaki polisle yalnız bıraktığını belirtti.

İsrail polisinin kendisine hem fiziksel hem de sözlü şiddet uyguladığını anlatan Amalric-Choury, "Doktor odadan gittikten sonra çok kötü polisle baş başa kalmıştık. Kendisi beni döverken kahkaha atıyordu." diye konuştu.

Amalric-Choury, polisin kendisine "Sen artık cehennemdesin." dediğini, gözlerini kapatıp dinlemesine izin vermeyerek kendisine defalarca bağırdığını söyledi.

Bu olanlar yaşanırken biraz korktuğunu ama asla duruşundan ödün vermediğini kaydeden Amalric-Choury, polisin kendisini arabaya götürürken ittiğini ve sırtındaki bir rahatsızlıktan dolayı alması gereken ilacı çöpe attığını ve şu anda da ilacı olmadığını kaydetti.

"MACRON'U UYARDIM"

Amalric-Choury, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi tanıdığını belirterek, filoya katılmadan önce ona mektup gönderdiğinden bahsetti.

Fransız aktivist, mektupta, Vicdan gemisine koruma sağlamasını istediği Macron'a, "Eğer bir şey olursa sorumlusu siz olacaksınız. Bilmediğinizi söyleyemezsiniz. Sizi uyardım, şimdi tepki vermek zorundasınız." dediğini aktardı.

Amalric-Choury, Macron'un bu mesaja cevap vermediğini dile getirerek, "Şimdi basın ve siyasi parti ile bir kampanya başlatacağım. Tüm siyasi parti başkanlarını tanıyorum, tüm büyük gazetecileri tanıyorum. Korsika'ya geri döneceğim ve başkanımızı soykırıma ortak olmamak için sahip olduğu son şansı kullanmaya zorlamak üzere harekete geçeceğim." diye konuştu.

NESİLLERDEN GELEN AKTİVİZM

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız Direnişi üyesi olan aktivist Danielle Casanova'nın yeğeni olduğunu kaydeden Amalric-Choury, Casanova'nın başarılarını ve Nazi kampında yaşadıklarını anlattı.

Amalric-Choury, çocukluğunda sürekli bir daha soykırım yaşanmaması gerektiği sözlerini duyduğunu söyleyerek, "'Bir daha asla'nın Araplar için geçerli olmadığını fark ettim." dedi.

Hayatı boyunca insan hakları için savaştığını belirten Amalric-Choury, "Gazze için çabalıyorum çünkü dayanamıyorum. Böyle bir şeyin tekrar yaşanabileceğini hayal bile edemiyorum. Bu korkunç bir şey." şeklinde konuştu.

Filodaki en yaşlı kişi olan Amalric-Choury, 7 yaşındaki torununun filoya katıldığı için kendisiyle gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Fransa'ya geri döndüğünde genel grev çağrısı yapacağını kaydeden Amalric-Choury, birliktelikten değişimin doğacağını ve bu değişimin mümkün olduğunu vurguladı.