2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu! Trump kendisine verilmesini istiyordu
2025 Nobel Barış ödülü sahibini buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine verilmesini istediği ödül, Nobel Komitesi tarafından Venezuela Ulusal Meclis Üyesi Maria Corina Machado'ya verildi.
Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.
2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, kadın aday eski Venezuela Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado olduğu açıklandı.
TRUMP KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORDU
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti.
MISIR VE İSRAİL DE "NOBEL TRUMP'IN OLMALI" DEMİŞTİ
Hatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı yapmıştı.
