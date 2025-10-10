10 Ekim 2025, Cuma
2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu! Trump kendisine verilmesini istiyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 12:02 Güncelleme: 10.10.2025 12:34
2025 Nobel Barış ödülü sahibini buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine verilmesini istediği ödül, Nobel Komitesi tarafından Venezuela Ulusal Meclis Üyesi Maria Corina Machado'ya verildi.

Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.

TRUMP NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALAMADI!

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, kadın aday eski Venezuela Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado olduğu açıklandı.

2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado (A Haber arşiv)2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado (A Haber arşiv)

TRUMP KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORDU
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump 7 savaşı bitirdiğini iddia ederek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesini istemişti. (A Haber arşiv)Trump 7 savaşı bitirdiğini iddia ederek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesini istemişti. (A Haber arşiv)

MISIR VE İSRAİL DE "NOBEL TRUMP'IN OLMALI" DEMİŞTİ
Hatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı yapmıştı.

Trump, daha önce Nobel alan eski ABD Başkanı Obama'nın hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını iddia etmişti. (A Haber arşiv)Trump, daha önce Nobel alan eski ABD Başkanı Obama'nın hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını iddia etmişti. (A Haber arşiv)

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savunmuştu.

