2025 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu! Trump kendisine verilmesini istiyordu

Trump, daha önce Nobel alan eski ABD Başkanı Obama'nın hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını iddia etmişti. (A Haber arşiv)

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savunmuştu.