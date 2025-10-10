10 Ekim 2025, Cuma
Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı
2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı eski Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado'ya verildi. ABD Başkanı Donald Trump bu ödülü almayı çok istiyordu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.