Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı eski Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado'ya verildi. ABD Başkanı Donald Trump bu ödülü almayı çok istiyordu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN