10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı
Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı

Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 12:30
2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı eski Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado'ya verildi. ABD Başkanı Donald Trump bu ödülü almayı çok istiyordu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı! Uzmanlar A Haber’de yorumladı
Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı!
Trump Nobel Barış Ödülü’nü alamadı!
İsrail’in tekrar saldırmayacağının garantisi var mı?
"İsrail'in tekrar saldırmayacağının garantisi var mı?"
Hamas istediğini aldı! İsrail çekiliyor
Hamas istediğini aldı! İsrail çekiliyor
Denizkurdu-1 tatbikatı! A Haber TCG Anadolu gemisinde
Denizkurdu-1 tatbikatı! A Haber TCG Anadolu gemisinde
Gazze’de ateşkesin ilk gününde dumanlar yükseldi!
Gazze’de ateşkesin ilk gününde dumanlar yükseldi!
Scooterlı katil abisini öldürdü!
Scooterlı katil abisini öldürdü!
Gazze’de ateşkese uyuluyor mu?
Gazze'de ateşkese uyuluyor mu?
MSB: TSK, her türlü göreve hazır
MSB: TSK, her türlü göreve hazır
CHP Samandağ ilçe kongresinde kavga!
CHP Samandağ ilçe kongresinde kavga!
İsrail Gazze’den çekilmeye başladı!
İsrail Gazze’den çekilmeye başladı!
Gazze görev gücünde kimler olacak?
Gazze görev gücünde kimler olacak?
BM raporu: Gazze’deki ölü sayısı 680 bin olabilir
BM raporu: Gazze'deki ölü sayısı 680 bin olabilir
Daha Fazla Video Göster