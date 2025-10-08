Venezuela, Kolombiya ve Brezilya’da Filistin’e destek gösterisi

Venezuela, Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ederek Filistin halkına destek verdi



Filistin'in başkent Caracas'taki büyükelçiliği yakınında toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerindeki taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.



Gösteriye katılan eski Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkati çekti. Arreaza, Venezuela'nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.



Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki ABD büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık bir grup, Filistin bayraklarıyla yürüyerek "Soykırım devam ediyor" yazılı dövizler taşıdı.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bogota'da Filistin'i destekliyorum." ifadesini kullandı.



Filistin destekçileri, ABD büyükelçiliğinden sloganlar eşliğinde tarihi Bolivar Meydanı'na yürüdü.



Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da ise Filistin'le dayanışma kapsamında düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.



Dev Filistin bayrakları taşıyan Brezilyalı göstericiler, İsrail'le diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi için Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine çağrıda bulundu.



"İsrail Gazze'de soykırım yapıyor" sloganları atan protestocular, saldırıların durması ve hemen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

