ABD’den Gazze müzakereleri anlaşması: Hamas’la prensipte anlaştık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin "ikinci aşamasına" geçildiğini belirterek, bu aşamanın silahsızlanma ve demobilizasyon sürecini kapsadığını söyledi. Rubio, bu sürecin "kolay olmayacağını" ancak ilerleme sağlandığını vurguladı.

Rubio, Hamas'ın savaş sonrası dönemde atılacak adımlar konusunda prensipte anlaşma sağladığını belirtti. "Bu henüz savaşın sonu değil, hâlâ yapılması gereken işler var," diyen Rubio, görüşmelerin ayrıntılarının ve lojistik düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanmasının umulduğunu ifade etti.

Rubio, ayrıca, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya yönelik toplantıların devam ettiğini doğruladı.

İSRAİL'İN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Rubio, Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin açıklamasında, "Hamas'sız bir yönetim yapısını üç günde kurmak mümkün değil." dedi.

Rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna Rubio, "Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" yanıtını verdi.

Rubio ayrıca, İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve 65 Filistinliyi katletmesini görmezden gelerek, Hamas'ın anlaşmaya gerçekten ciddi şekilde yaklaşıp yaklaşmadığının çok kısa sürede belli olacağını söyledi.