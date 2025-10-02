Suriye’de PKK/YPG 3 çocuğu kaçırdı!

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği Rakka ilinde 3 çocuğu daha zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoyduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, PKK/YPG, çocukları zorla silahlı saflarına katmak için Rakka'nın Taminat bölgesinde baskınlar düzenledi.

Baskınlarda yaşları 13 ile 15 arası değişen 3 çocuk alıkonuldu.