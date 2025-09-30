Trump’tan Hamas’a 3-4 günlük süre

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ekibiyle birlikte Hamas'ın, Pazartesi günü açıkladığı Gazze barış planını kabul etmesini beklediklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli ve Arap liderlerin planı kabul ettiğini belirterek, "Şimdi sadece Hamas'ı bekliyoruz." dedi.

"HAMAS'A 3-4 GÜN VERİYORUM"

Hamas'ın ateşkes planına yanıt vermek için 3–4 günü olduğunu söyleyen Trump, "Hamas anlaşmayı reddederse, İsrail gerekeni yapacak." açıklamasında bulundu.