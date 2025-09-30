30 Eylül 2025, Salı
Trump'tan Hamas'a 3-4 günlük süre

Trump'tan Hamas'a 3-4 günlük süre

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 15:46 Güncelleme: 30.09.2025 16:20
Trump’tan Hamas’a 3-4 günlük süre

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İsrail, Hamas'ın Gazze planını kabul etmesini bekliyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ekibiyle birlikte Hamas'ın, Pazartesi günü açıkladığı Gazze barış planını kabul etmesini beklediklerini söyledi.

TRUMP: HAMAS'A KABUL ETMESİ İÇİN 3-4 GÜN VERİYORUM

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrailli ve Arap liderlerin planı kabul ettiğini belirterek, "Şimdi sadece Hamas'ı bekliyoruz." dedi.

"HAMAS'A 3-4 GÜN VERİYORUM"

Hamas'ın ateşkes planına yanıt vermek için 3–4 günü olduğunu söyleyen Trump, "Hamas anlaşmayı reddederse, İsrail gerekeni yapacak." açıklamasında bulundu.

