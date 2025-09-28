Trump’tan 21 maddelik ateşkes teklifi: Netanyahu’dan değişiklik istediği öne sürüldü | Gazze planının detayları A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya geldi. Erdoğan ve Trump görüşmede Gazze'deki soykırım ve bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik birçook konuyu ele aldı. (AA)

Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından "Gazze'de ABD ile birlikte el ele bölgede sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanırken Donald Trump ise Gazze konusunda bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum ve sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



TRUMP'TAN 21 MADDELİK TEKLİF

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 21 maddeden oluşan yeni teklifi İsrail'e ilettiği iddia edildi. Netanyahu'nun 29 Eylül'de Trump ile yapması planlanan görüşmede ABD'nin ortaya attığı 21 maddelik yeni ateşkes teklifinin ele alınması bekleniyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililerden aktardığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile esir takası anlaşması da dahil olmak üzere 21 maddelik teklifi uygulamaya koymasının muhtemel gözüktüğü belirtildi.

ABD'nin teklifindeki maddelerin çoğunun kabul edilebilir hatta İsrail'e uygun olduğu ancak Netanyahu'nun Trump'la görüşmeden önce bazı bölümlerin düzeltilmesini istediği aktarıldı.

Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze konusunda artık "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü ifade edilmişti.

Haberde, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın da 29 Eylül'de Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır takınmasının beklendiği aktarılmıştı.

The Times of Israel gazetesi de bugün 21 maddelik ateşkes teklifinin maddelerini haberleştirmişti.

Habere göre, teklifin en önemli maddeleri arasında, "Gazze'nin, terörden arındırılmış bir bölge olması, İsrail ve Hamas teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ermesi, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesi, Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, İsrail'in, Gazze'yi işgal veya ilhak etmemesi ve şu anda işgal ettiği toprakları da kademeli olarak devretmesi" yer aldı.

21 MADDELİK GAZZE PLANI NE?

A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 21 maddeden oluşan teklifinin detaylarını paylaştı.

İrfan Sapmaz'ın açıklamaları ise şöyle;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları ve depremi hala sürüyor. Netanyahu üzerinde inanılmaz bir baskı oluştu. Ortadoğu'da İslam ülkeleri ile Gazze savaşını bitirmek adına Trump girişimlerini başlattı ve 21 maddelik plan sunuldu. Bu planın içerdiği ana başlıklar arasında kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den kademeli çekilmesi, Hamas dışı bir mekanizmanın kurulması, İslam ülkelerinin güvenlik gücünü katsayan ve yeniden yapılandırma yardım desteği gibi hususlar var. Trump daha önce Gazze'nin idaresini ABD'nin devralabileceğini söylemişti. Gazze'yi Ortadoğu'nun rivierasına dönüştürme hayali bu yaklaşımı kamuoyuna yansımıştı. Planda Gazze halkının bir kısmının geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi, göç altyapı, kentsel dönüşüm projeleri ve güvenlik altyapısı kurulmasını içeriyor. Bu vizyonda İsrail'in güvenlik üstünlüğü, Hamas'ın silahsızlandırılması ve uluslararası bağışçı devletlerden yardım, yatırım destekleri ön plana çıkıyor. Trump'ın planı Gazze'de Hamas dışı bir yönetim kutulması ve uluslararası ya da bölgesel destekle yönetilmesini içeriyor. Uluslararası Gazze teşkilatı gibi bir geçiş yönetimi kurulacak. Bu geçiş yönetiminin başlangıçta Mısır'da El Ariş merkezli olabileceği, daha sonra ise Gazze içine taşınabileceği öngörülüyor. Planın en tartışmalı yönlerinden biri ise Gazze nüfusunun bir kısmının başka bölgelere geçici ve bazı durumlarda kalıcı olabileceği yerleştirmesinin önerilmesidir. Trump'ın daha önceki açıklamalarında Gazze'de yaşayan Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağı söylemi yer aldı. Ancak bu tür öneriler Orta Doğu ülkeleri tarafından eleştirildi ve güçlü biçimde reddedildi. Bu tür yerinden etme önerileri uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olarak değerlendiriliyor. Steve Witkoff ve damadı Kushner'in Tel Aviv'de Netanyahu ile görüşmesi ABD basınına yansıdı. Bu görüşme Netanyahu'nun artık zamanı geldi mesajı verildi. Bu gelişmelerin ardından gözler Pazartesi gününe çevrildi. Çünkü Netanyahu Beyaz Saray'a gelerek Trump ile görüşecek. Edindiğim bilgilere göre Netanyahu şuan Trump üzerinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi nedeniyle baskı oluşturmayı sürdürüyor. Trump, Batı Şeria'nın Netanyahu tarafından ilhak edilmeyeceğini söylemişti. Pazartesi günü gerçekleşecek görüşmede birçok konu netleşecek.