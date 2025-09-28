28 Eylül 2025, Pazar

Trump'ın 21 maddelik Gazze planı ne?

Trump'ın 21 maddelik Gazze planı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Gazze'de ateşkes planına yönelik harekete geçti. Trump, görüşmenin ardından İsrail'e 21 maddeden oluşan ateşkes planını ilettiği ortaya çıktı. Peki bu 21 maddelik Gazze planının ayrıntıları ne? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washintong'dan son bilgileri aktardı.
