ABD’den Irak-Türkiye Boru Hattı’nın yeniden açılmasına ilişkin açıklama

Amerika Büyükelçiliği tarafından Irak-Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Irak Hükümeti'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle Irak-Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya vardığı açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirilen bu anlaşma, hem Amerikalılara hem de Iraklılara somut fayda sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu anlaşmanın ABD ve Irak arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendireceği söylenen açıklamada, "Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ve Irak hükümetinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey IKBY yetkililerinin de bu ilerlemenin kaydedilmesindeki kararlı çalışmalarını övgüyle karşılıyoruz. Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklığı güçlendirecek, Amerikan şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edecek, bölgesel enerji güvenliğini artıracak ve Irak'ın egemenliğini pekiştirecektir" denildi.