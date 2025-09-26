ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız barış olacak
ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Gazze'ye ilişkin anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya olacak gibi görünüyor. Bence bu, rehinelerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma. Bu savaşın sona ermesini sağlayacak bir anlaşma olacak. Barış gelecek." dedi. Öte yandan dün (25.09.2025) Başkan Erdoğan, ABD Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi zirvede Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir sürecin yaşandığını belirterek, "Birlikte, el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.
Trump açıklamasında, "Gazze'de anlaşmaya yakınız. Gazze konusunda bir anlaşmaya olacak gibi görünüyor. Bence bu, rehinelerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma. Bu savaşın sona ermesini sağlayacak bir anlaşma olacak. Barış gelecek." dedi.
Öte yandan dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir sürecin yaşandığını belirten Erdoğan, "Birlikte, el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.
"(GAZZE KONUSUNDA) ANLAŞMAYA VARMAYA ÇOK YAKLAŞTIK"
Öte yandan Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Gazze'deki krizin sona ermesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini vurgulayarak, "Orta Doğu bölgesinin liderleriyle Gazze konusunda harika bir toplantı yaptık. Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Bence bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştık." bilgisini verdi.
Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer bölge ülkeleriyle önemli temaslarda bulunduklarını dile getiren Trump, akabinde İsrail ile görüşerek Gazze konusunda somut bir sonuca ulaşmayı umduğunu belirtti.
"TRUMP GAZZE'DE MEVCUT DURUMUN BÖYLE DEVAM EDEMEYECEĞİNİN FARKINDA"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşmamız çok çok önemliydi. Sayın Trump toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?
- Hafıza nasıl çalışıyor? Bazı anılar silinmezken diğerleri neden kayboluyor?
- 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?