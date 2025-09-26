ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız barış olacak

(Fotoğraf: AA)

Öte yandan dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir sürecin yaşandığını belirten Erdoğan, "Birlikte, el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

"(GAZZE KONUSUNDA) ANLAŞMAYA VARMAYA ÇOK YAKLAŞTIK"

Öte yandan Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Gazze'deki krizin sona ermesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini vurgulayarak, "Orta Doğu bölgesinin liderleriyle Gazze konusunda harika bir toplantı yaptık. Tüm rehineleri geri almak istiyoruz. Bence bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştık." bilgisini verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer bölge ülkeleriyle önemli temaslarda bulunduklarını dile getiren Trump, akabinde İsrail ile görüşerek Gazze konusunda somut bir sonuca ulaşmayı umduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

"TRUMP GAZZE'DE MEVCUT DURUMUN BÖYLE DEVAM EDEMEYECEĞİNİN FARKINDA"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşmamız çok çok önemliydi. Sayın Trump toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında" ifadelerini kullandı.