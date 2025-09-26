26 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere Gazze’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze’de anlaşmaya yakınız" dedi. ABD Başkanı, anlaşmanın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacağını ve savaşı sona erdirip barışı getireceğini ifade etti. Açıklama sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi.