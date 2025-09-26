ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız

26 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 17:19
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere Gazze’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Gazze’de anlaşmaya yakınız" dedi. ABD Başkanı, anlaşmanın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacağını ve savaşı sona erdirip barışı getireceğini ifade etti. Açıklama sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi.
