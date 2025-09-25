BM'de İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordudan yeni bir saldırı dalgası geldi
İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık krizini daha da derinleştirecek politikalarına devam ederken, saldırılarıyla bölgeyi katliam çukuruna çevirdi. Katil İsrail işgal güçlerinin saldırı ve bombardımanlarla bölgede 65 binden fazla insan yaşamını yitirirken yüz binlerce Filistinli yaralandı. BM Genel Kurulu'nda İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordu, Gazze'de gece saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık krizini daha da derinleştirecek politikalarına devam ederken, saldırılarıyla bölgeyi katliam çukuruna çevirdi. Katil İsrail işgal güçlerinin saldırı ve bombardımanlarla bölgede 65 binden fazla insan yaşamını yitirirken yüz binlerce Filistinli yaralandı. BM Genel Kurulu'nda İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordu, Gazze'de gece saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırılar, Gazze sınırına yakın Sderot bölgesinden görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?
- FC 26 (FIFA 2026) ne zaman çıkıyor? EA Sports FC 26 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda oynanabilecek?
- TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
- Çikolata ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığı için bilimsel araştırma ortaya çıktı! Ölüm riskini %27 oranında...
- Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi
- AJET 9 DOLAR YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI: AJet indirimli bilet kampanyası uçuş tarihleri ne zaman, hangi ülkelerde geçerli?
- 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Gıdaların taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? En taze ürünü seçmenin püf noktaları
- 24 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
- SİNEMA FESTİVALİ ne zaman? 80 TL sinema bileti kampanyası hangi salonlarda ve filmlerde geçerli olacak?