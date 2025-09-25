25 Eylül 2025, Perşembe
BM'de İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordudan yeni bir saldırı dalgası geldi

BM'de İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordudan yeni bir saldırı dalgası geldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık krizini daha da derinleştirecek politikalarına devam ederken, saldırılarıyla bölgeyi katliam çukuruna çevirdi. Katil İsrail işgal güçlerinin saldırı ve bombardımanlarla bölgede 65 binden fazla insan yaşamını yitirirken yüz binlerce Filistinli yaralandı. BM Genel Kurulu'nda İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyürken Siyonist ordu, Gazze'de gece saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırılar, Gazze sınırına yakın Sderot bölgesinden görüntülendi.

