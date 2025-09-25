Beyaz Saray'da tarihi anlar! Başkan Erdoğan'dan Tom Barrack'a "kravat" göndermesi | O görüntüler ilk kez AHaber'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Liderler zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamaları sonrası Beyaz Saray içinde yeni görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı.

Başkan Erdoğan burada "Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Trump ise Erdoğan'a övgülerde bulunarak Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyledi ve "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da ve tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.

UĞURLARKEN AYAKÜSTÜ SOHBET

Beyaz Saray'daki 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi. Kapıda Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

BEYAZ SARAY'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE!

Başkan Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamaları sonrası Beyaz Saray içinde yeni görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı.