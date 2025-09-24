24 Eylül 2025, Çarşamba
ABD Dallas'ta göçmenlik merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:43 Güncelleme: 24.09.2025 16:48
ABD’nin Dallas kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) merkezine silahlı saldırı yapıldı. Yetkililerin açıklamasına göre saldırgan, keskin nişancı tüfeğiyle en az üç kişiyi vurduktan sonra bir binanın çatısında ölü halde bulundu.

ABD'nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

DALLAS'TA SİLAHLI SALDIRI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, yerel saatle sabah 7'den (Doğu Saati ile sabah 8'den) hemen önce, silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar üzerine polisin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne çağrıldığını söyledi.

Yakınlardaki bir göçmenlik avukatı ofisinin çatısında bir silahlı saldırganın ölü bulunduğu belirtilirken, saldırıya başkalarının da dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yetkililere göre, keskin nişancı en az üç kişiyi vurduktan sonra bir çatıda ölü bulundu.

