ABD Dallas’ta göçmenlik merkezine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

DALLAS'TA SİLAHLI SALDIRI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, yerel saatle sabah 7'den (Doğu Saati ile sabah 8'den) hemen önce, silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar üzerine polisin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne çağrıldığını söyledi.

Yakınlardaki bir göçmenlik avukatı ofisinin çatısında bir silahlı saldırganın ölü bulunduğu belirtilirken, saldırıya başkalarının da dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yetkililere göre, keskin nişancı en az üç kişiyi vurduktan sonra bir çatıda ölü bulundu.