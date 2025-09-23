ABD’den İranlı yetkililere kısıtlama: Alışveriş yapmak için izin alacaklar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını belirtti.



Pigott, İranlı yetkililerin, New York'taki İran misyonu çalışanları dahil, ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu kaydetti.



Sözcü Pigott, İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.



CNN'in haberine göre ise İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

EN ÜST DÜZEY YETKİLİ: ARAKÇİ

İran'dan BMGK'ya katılmak üzere BM'ye giden heyetin başında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bulunuyor.