Kabil’den ABD’ye uyarı: Afganistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit etmeyin
Afganistan geçici Taliban yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bagram Hava Üssü’nün Pentagon’a devredilmemesi halinde “kötü şeyler olacak” şeklindeki sözlerinin ardından, Washington’a ülkenin toprak bütünlüğünü “tehdit etmemesi” çağrısında bulundu.
Geçici hükümetin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği için Afganistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü her zaman en büyük öneme sahip olduğu, ABD ile yapılan tüm ikili görüşmelerde açıkça iletilmiştir." ifadelerini kullandı.
Fitrat, 2020'de Taliban ile Trump yönetimi arasında imzalanan Doha Anlaşması'na atıfta bulunarak, ABD'nin bu anlaşmada "Afganistan'ın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmama ya da tehdide başvurmama ve içişlerine karışmama" taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.
Tüm yabancı güçlerin 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın geçici hükümeti kurduğunu belirten Fitrat, ABD'ye Doha'daki taahhütlerine bağlı kalma çağrısı yaptı ve Washington'un "geçmişteki başarısız yaklaşımları tekrarlamak yerine gerçekçilik ve rasyonaliteye yönelmesi gerektiğini" söyledi.
Öte yandan, Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin Fitrat da pazar günü yaptığı açıklamada, bazı tarafların Bagram Üssü'nü "siyasi yollarla" geri almak istediğini söyledi.
"TOPRAKLARIMIZIN BİR KARIŞI DAHİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fasihuddin Fitrat, buna sert bir yanıt vererek, "Topraklarımızın bir karışını dahi kimseye vermek söz konusu olamaz, imkânsızdır. Yüce Allah'a dayanarak, ne zalimlerden ne de zorbalardan korkarız. ABD ve müttefiklerinin 20 yıllık işgaline karşı mücadelemizle bunu kanıtladık." dedi.
Kabil'den gelen bu açıklamalar, Trump'ın cumartesi günü kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı şu paylaşımdan sonra geldi:
"Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü onu inşa edenlere, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne geri vermezse, KÖTÜ ŞEYLER OLACAK!!!"
