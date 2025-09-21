İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararı: İş birliği askıya alındı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında toplanarak, bölgedeki durumu ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele aldı.

2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme çabalarının görüşüldüğü toplantıda, İran'ın mevcut koşullardaki politikasının, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için mümkün olduğunca iş birliği yapmak olacağı kaydedildi.

İran'ın, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile 9 Eylül'de varılan anlaşmaya vurgu yapılarak, "Dışişleri Bakanlığı'nın, Ajans ile iş birliği yapmasına ve sorunu çözmeye yönelik planlar sunmasına rağmen Avrupa ülkelerinin eylemleri, Ajans ile iş birliğini fiilen askıya alacaktır" ifadeleri kullanıldı.