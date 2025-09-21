Batılı ülkelerin Filistin kararı İsrail'i çıldırttı! Siyonist bakanlardan skandal çağrı: Batı Şeria'yı ilhak ederek yanıt veririz
BM Zirvesi öncesi Batı ülkelerinden tarihi bir adım geldi. Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin Devletini tanıdıklarını duyurdu. Bu karara İsrail'den jet bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlğı, bu ülkelere tepki göstererek "Bu Hamas’ı ödüllendirmekten başka bir şey değil." dedi. İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich de İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına Batı Şeria'yı ilhak ederek yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşılayarak, "Bu tanımalar kesinlikle sembolik değil" dedi.
New York'ta yarın yapılacak BM 80. Genel Kurulu öncesi Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin Devletini tanıdıklarını duyurdu.
İSRAİL: HAMAS'A ÖDÜL
İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararına tepki gösterildi.
Açıklamada, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının 7 Ekim'in doğrudan bir sonucu olduğu belirtilerek "Bu Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey değil." ifadesi kullanıldı. İsrail, Hamas'ın İngiltere'deki "Müslüman Kardeşler" tarafından cesaretlendirildiğini savundu.
SİYONİST BAKANLARDAN SKANDAL SÖZLER: BATI ŞERİA'YI İLHAK EDEREK YANIT VERELİM
İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına Batı Şeria'yı ilhak ederek yanıt verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarda, bu karara karşı acil önlemler alınması gerektiğini ileri sürdü. Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi tehdidinde bulunan Ben-Gvir, "Filistin terör otoritesi tamamen yok edilmeli." ifadesini kullandı. Ben-Gvir, kabineye Batı Şeria'nın ilhakı için öneri sunmayı planladığını kaydetti.
NETANYAHU'YA ÇAĞRI: ZAMANI GELDİ
İngiltere ve diğer ülkelerin geleceklerini belirleyemeyeceğini iddia eden Smotrich ise verilecek cevabın Batı Şeria'nın ilhakı olduğunu öne sürdü. Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek "Sayın Başbakan, zamanı geldi ve bu sizin elinizde." ifadesini kullandı.
Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da yaptıkları açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulmasının şartının Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu savunarak 3 ülkenin aldığı karara tepki gösterdi.
FİLİSTİN DIŞİŞLERİ: BU TANIMALAR SEMBOLİK DEĞİL
Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasının ardından açıklamada bulundu. Shahin, Filistin devletini tanıyan ülkelerin, iki devletli çözümü korumaya yönelik ve Filistin'in bağımsızlığı ve egemenliği için geri dönüşü olmayan bir adım attığını söyledi. Shahin, "Bu, bizi egemenliğe ve bağımsızlığa yaklaştıran bir adım. Yarın savaşı sona erdirmeyebilir, ancak bu üzerine inşa etmemiz ve güçlendirmemiz gereken bir ilerleme" dedi.
İsrail'in müzakereye niyeti olmadığını ifade eden Shahin, "Bu tanımalar kesinlikle sembolik değil. İki devletli çözümü korumaya yatırım yapan ülkelerin atması gereken pratik, somut ve geri dönüşü olmayan bir adım" diye konuştu.
İsrail'e yönelik siyasi baskının, ekonomik önlemlerle desteklenmesi gerektiğini belirten Shahin, "Bugün Gazze yanıyor. Bugün Gazze yıkılıyor. Bugün Gazze'de insanlar sistematik olarak öldürülüyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurguladı.
