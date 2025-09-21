Batılı ülkelerin Filistin kararı İsrail’i çıldırttı! Siyonist bakanlardan skandal çağrı: Batı Şeria’yı ilhak ederek yanıt veririz

Fotoğraf-AA Arşiv

Açıklamada, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının 7 Ekim'in doğrudan bir sonucu olduğu belirtilerek "Bu Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey değil." ifadesi kullanıldı. İsrail, Hamas'ın İngiltere'deki "Müslüman Kardeşler" tarafından cesaretlendirildiğini savundu.

SİYONİST BAKANLARDAN SKANDAL SÖZLER: BATI ŞERİA'YI İLHAK EDEREK YANIT VERELİM

İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına Batı Şeria'yı ilhak ederek yanıt verilmesi gerektiğini savundu.