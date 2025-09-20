Adıyaman’da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Adıyaman’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki beyanları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen B.Ö. ve N.Ö. isimli şahısları takibe aldı.
Kuyumculuk faaliyeti görüntüsü altında faizle borç para verdikleri ileri sürülen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet el yazısıyla isim ve tutar bilgileri bulunan defter, 101 adet doldurulmuş senet, 80 adet boş senet, 4 adet tapu senedi, 3 adet çek, 1 adet pos cihazı ve 25 adet dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ve N.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tefecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
