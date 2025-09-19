19 Eylül 2025, Cuma
Yunanistan'da Akropolis tapınağına Filistin'e destek pankartı asıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.09.2025 10:55
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis tapınağına Filistin'e destek için dev pankart asıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, tarihi Akropolis tapınağına çıkarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip Filistin'e destek vermek için tapınağa iki devasa pankart astı. Dev pankartların üzerinde İngilizce ve Yunanca "Soykırımı durdurun. Katil İsrail Devleti ile işbirliğine hayır. Filistin'e özgürlük." ifadeleri yer aldı.
