Yunanistan’da Akropolis tapınağına Filistin’e destek pankartı asıldı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, tarihi Akropolis tapınağına çıkarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto edip Filistin'e destek vermek için tapınağa iki devasa pankart astı. Dev pankartların üzerinde İngilizce ve Yunanca "Soykırımı durdurun. Katil İsrail Devleti ile işbirliğine hayır. Filistin'e özgürlük." ifadeleri yer aldı.