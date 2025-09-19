Fransa'dan Filistin'i tanıma kararı! Macron tarih verdi
Dünya İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ses yükseltmeye devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazartesi (22 Eylül 2025) günü Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurdu. Fransa'nın ardından başka ülkelerin de Filistin'i resmen tanıması bekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu.
EYLÜL AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı. Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtti.
Derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı. Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.
Sorunun çözümü konusunda "başka bir alternatifin olmadığını" kaydeden Macron, "bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları" bulunduğunu söyledi. Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.
BAŞKA ÜLKELERİN DE FİLİSTİN'İ TANIMASI BEKLENİYOR
Fransa'nın Filistin'le ilgili adımının ardından İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Malta, Belçika ve Lüksemburg'un da önümüzdeki günlerde Filistin'i tanıması bekleniyor.
Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 145'i aştı; bunların arasında Avrupa'da da 12'den fazla ülke var.
BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE OLUR
AP'nin haberine göre üst düzey Fransız bir diplomat, Fransa'nın Filistin'i tanımasının iki devletli çözüme katkı sağlamayı amaçladığını bildirdi. Yetkili, Fransa'nın görüşüne göre barışın "ancak Filistin devletinin kurulmasıyla yeniden başlayabileceği yönünde" olduğunu aktardı.
MACRON "SAVAŞ BİTMELİ" DEMİŞTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bekleyecek zaman olmadığını savunarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Bugün acil olan şey Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
