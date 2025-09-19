Fransa’dan Filistin’i tanıma kararı! Macron tarih verdi

Filistin'de iki devletli bir çözüm, barışın temeli olarak görülüyor. (EPA)

BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE OLUR

AP'nin haberine göre üst düzey Fransız bir diplomat, Fransa'nın Filistin'i tanımasının iki devletli çözüme katkı sağlamayı amaçladığını bildirdi. Yetkili, Fransa'nın görüşüne göre barışın "ancak Filistin devletinin kurulmasıyla yeniden başlayabileceği yönünde" olduğunu aktardı.

MACRON "SAVAŞ BİTMELİ" DEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bekleyecek zaman olmadığını savunarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Bugün acil olan şey Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.