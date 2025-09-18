18 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Trump "Antifa" adlı sol grubu terör örgütü ilan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.09.2025 09:01
ABD Başkanı Donald Trump, "hasta ve tehlikeli" olarak nitelediği "Antifa" adlı sol grubunu "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.

