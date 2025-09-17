Öldürülen Charlie Krik'ün Netanyahu sözleri ortaya çıktı! "Dehşete düşüyorum"
Geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Carlson, Kirk'ün kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini belirterek "Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." dedi. Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini belirtti.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." dedi.
"CHARLİE NETANYAHU'DAN HOŞLANMIYORDU"
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.
Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktardı. Carlson, "Bunun utanç verici ve ABD için kötü olduğunu düşünüyordu, bundan dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyordu." diye konuştu.
KİRK'E YÖNELİK BASKILAR
Carlson, Kirk'ün kurucusu olduğu "Turning Point USA" tarafından temmuz ayında düzenlenen konferansta Epstein-İsrail arasındaki ilişkiyi detaylandırdığı konuşması nedeniyle Kirk'ün hedef alındığını söyledi.
BASKI ALTINDAYDI: BİR GRUP ONU ÖLENE KADAR TACİZ ETTİ
Kirk'ün aylarca yoğun baskı altında kaldığını kaydeden Carlson, "Konuşmamdan rahatsız olan küçük ve etkili bir grup, Charlie Kirk'ü öldüğü güne kadar taciz etti." dedi.
Carlson, konferanstaki konuşmasında, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Hayaletlerin arasındaki kutup ayısı nerede? Sadece yüzde 1’i 10 saniyede görebiliyor
- 17 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var?
- Fazla tüketmenin bedeli ağır! Sofraların vazgeçilmezi ama masum değil
- Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2025 | AUZEF ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? Harç ücretleri ne kadar?
- Çöp sanıyorsunuz ama tam bir hazine! Evinizi örümceklerde koruyor
- Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA Şampiyonlar Ligi | Ajax - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?
- Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli'de veda çanları mı çalıyor?
- Ter lekesine son! Beyaz kıyafetleri ilk günkü gibi parlatan doğal formül
- 5 ayda 8 beden küçüldü! Fazla kilolarının sebebi meğer sağlıklı sandığı 3 yiyecekmiş
- Kira getirisi en yüksek iller açıklandı: İlk 10'da İstanbul yok! İşte 2025'in en kazançlı şehirleri