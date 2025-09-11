Charlie Kirk suikastçısının başına 100 bin dolar ödül! FBI açıkladı: Katilin görüntüleri paylaşıldı

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
12.09.2025 00:09
ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile bilinen aktivist Charlie Kirk Utah eyaletindeki bir etkinlikte suikast sonucu öldürülmüştü.Katili arama çalışmaları sürerken ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) dikkat çeken bir adım geldi. FBI aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

KATİLİ BULANA 100 BİN DOLAR ÖDÜL!

FBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesine yer verildi.

FBI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

FBI, Kirk'ün cinayet şüphelisi olarak tespit ettiği kişiye ait fotoğraflara da sitesinde yer vererek, tanıyan veya görenlerin irtibata geçmesi için link paylaştı. Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.

Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.

Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.

