Charlie Kirk suikastçısının başına 100 bin dolar ödül! FBI açıkladı: Katilin görüntüleri paylaşıldı

Fotoğraf-FBI

FBI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

FBI, Kirk'ün cinayet şüphelisi olarak tespit ettiği kişiye ait fotoğraflara da sitesinde yer vererek, tanıyan veya görenlerin irtibata geçmesi için link paylaştı. Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.

Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.

Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.