İsrail’den Gazze’ye kara harekatı başladı! Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı: İsrail hukuk tanımayan bir devlettir!

Geçtiğimiz haftalarda Katar ve Yemen'in başkentlerine saldırılar düzenleyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana süregelen ve yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarcasının ise evsiz kalmasına yol açan Gazze saldırılarının bir yenisini ekledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül gecesi itibarıyla Gazze'ye yönelik kara harekâtının başlatıldığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanarak operasyonların süreceğini açıkladı.

Gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla bölgeyi insansızlaştırmayı hedefleyen İsrail, hava saldırılarına tank destekli kara birliklerini de ekleyerek ağır bir katliam yürütüyor. Bölgede yaşayan 900 bin kişiyi umursamadan saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, bir yandan halkı zorla göçe zorlarken diğer yandan göç esnasında sivillere yönelik saldırı düzenledi.