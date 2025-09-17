17 Eylül 2025, Çarşamba

İsrail’den Gazze’ye kara harekatı başladı! Siyonist rejimin Gazze’yi insansızlaştırma planı: İsrail, hukuk tanımayan bir devlettir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 04:26
Güncelleme:17.09.2025 04:26
7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de uluslararası hukuku hiçe sayarak insanları açlıkla ve yoğun saldırılarla yok etmeye çalışan İsrail, son olarak başlattığı kara harekâtıyla bölgeyi insansızlaştırma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Siyonist rejim, yaklaşık 900 bin Filistinliyi zorla göç ettirmeye çalışıyor. Kara operasyonuyla bölge halkını yerinden eden İsrail, Gazze’den zorunlu olarak göç etmeye çalışan sivilleri hedef alarak katliamlarını sürdürüyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Serkan Toper, İsrail’in Gazze halkını zorunlu göçe tabi tutmasına rağmen saldırılarına devam ettiğini belirterek, İsrail'in sadece bir işgalci değil, aynı zamanda bir terör devleti olduğunu vurguladı.
