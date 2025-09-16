Katil İsrail Gazze'ye kara saldırısı başlattı! Bölgede son durum ne?
Katil İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında yeni bir aşamaya geçti. Tankların kente girdiği bildirildi. Hava saldırılarının da yoğunlaştığı son operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarından Ürdün’den aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgede yaşanan son durumu değerlendirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül gecesi itibarıyla Gazze kentine yönelik kara harekâtının başlatıldığı bildirildi. Kara operasyonuna şu an için iki tümenin katıldığı kaydedildi.
SİYONİST BAKAN SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze'ye yönelik başlatılan geniş çaplı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanarak operasyonların devam edeceği sinyalini verdi. Aynı açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdüreceği vurgulanırken, "Görev tamamlanana kadar geri adım atmayacağız" sözleri bir kez daha tekrarlandı.
Son gelişmeleri Ürdün'den aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, sahadaki son tabloyu şöyle özetledi:
"Siyonist rejimin dünden beri başlattığı bombardıman hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, kara harekâtı kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinden şehre doğru ilerliyor. Hala şehirde yaşayan insanlar bulunuyor; ancak saldırılar sonrası yanlarına aldıkları eşyalarla Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Gazze'nin sahil şeridinden Raşidiye Yolu ve Refah Sınırı üzerinden Mısır sınırına doğru göç etmeye çalışıyorlar.
"İSRAİL 'GÜVENLİ' DEDİĞİ BÖLGELERE DE SALDIRIYOR"
Bugün sabah saatlerinde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze yanıyor" sinyalini vererek bugün yaşanacakların işaretini vermişti. Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara işgalinin genişletildiğini açıkladı. İsrail'in bu bölgedeki hedefinin bölgeyi insansızlaştırmak olduğu ifade ediliyor. Gazze'de yaklaşık 900 bin kişi yaşıyor ve İsrail, bu insanları zorla Refah sınırına sürgün etmek istiyor. Bölgede yaşayanlar, iki yıldır süren işgal nedeniyle 20'den fazla kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca, İsrail'in "burası güvenli, burada kalın" dediği bölgelere yerleşmelerine rağmen bu yerler de saldırıya maruz kaldı.
Öte yandan Refah sınırına doğru zorunlu göç edilen bölgelerde ne sağlam yapılar ne de çadır imkanları bulunuyor. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişimleri neredeyse imkânsız hale geldi.
BM'DEN İSRAİL ÇIKIŞI: GAZZE'DE SOYKIRIM OLUYOR
Bugünün önemli gelişmelerinden biri de, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 60. oturumu kapsamında, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarına ilişkin raporunu paylaşması oldu.
Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiği belirtilerek, İsrail ve diğer tüm devletlere soykırımı sona erdirmek ve sorumluları cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı. Komisyon, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırımı kışkırttığını belirtti ve İsrail'e yapılan silah sevkiyatlarının durdurulması gerektiğini vurguladı. BM ayrıca, "Bir yerde soykırım varsa ve o soykırımı engellemekle mükelleftir" ifadesini altını çizerek kullandı.
"ABD İSRAİL'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD tarafından İsrail'e destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dün, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'de temaslarda bulundu. Bugün ise sabah saatlerinde Katar'a geçti. Katar'a geçmeden önce yaptığı açıklamada, "Hamas'ın birkaç saati kaldı" ifadelerini kullandı.
Bugünün diğer önemli gelişmelerinden biri de, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki hafta içinde ABD'ye giderek Başkan Trump ile görüşeceğini açıklaması oldu. Netanyahu, "ABD'ye gidip Trump ile görüşeceğim, her şey yolunda" dedi."
