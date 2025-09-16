Katil İsrail Gazze’ye kara saldırısı başlattı! Bölgede son durum ne?

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı (AA)

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül gecesi itibarıyla Gazze kentine yönelik kara harekâtının başlatıldığı bildirildi. Kara operasyonuna şu an için iki tümenin katıldığı kaydedildi.

SİYONİST BAKAN SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze'ye yönelik başlatılan geniş çaplı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanarak operasyonların devam edeceği sinyalini verdi. Aynı açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdüreceği vurgulanırken, "Görev tamamlanana kadar geri adım atmayacağız" sözleri bir kez daha tekrarlandı.

Son gelişmeleri Ürdün'den aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, sahadaki son tabloyu şöyle özetledi:

"Siyonist rejimin dünden beri başlattığı bombardıman hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, kara harekâtı kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinden şehre doğru ilerliyor. Hala şehirde yaşayan insanlar bulunuyor; ancak saldırılar sonrası yanlarına aldıkları eşyalarla Gazze'nin güneyine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Gazze'nin sahil şeridinden Raşidiye Yolu ve Refah Sınırı üzerinden Mısır sınırına doğru göç etmeye çalışıyorlar.