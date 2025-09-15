Meksika'da katliam gibi kaza: Minibüs ve TIR'ın çarpışması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi
Meksika'nın Yucatan eyaletinde minibüs ve TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Meksika basınına göre, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunun 127. kilometresinde önce öndeki araca, daha sonra karşı şeride geçerek tırla çarpıştı.Kazada 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışanları çıkarmak için uzun süre mücadele verdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.