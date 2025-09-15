Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu! “Filistin’de Doğdum” şarkısı dünya gündeminde: "Müzik sınırları aşıp kalplere dokunuyor"
Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthı, büyüleyici sesiyle söylediği “Filistin’de Doğdum” şarkısının arkasındaki mesajı A Haber’e anlattı. Mathlouthı, müziğin sınırları aştığını ve kalplere dokunduğunu vurgularken, Arap ülkelerinin İsrail’e karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Özel röportaj, Dış Haberler Editörü Farah Uçucu tarafından A Haber ekranlarına taşındı.
Büyüleyen sesiyle söylediği "Filistin'de Doğdum" isimli şarkısıyla tanınan ve Gazze'deki soykırımın dünyaya anlatıldığı şarkılardan birine imza atan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthı, A Haber'e özel röportaj verdi. Müzüğün sınırları aştığını ve kalplere dokunduğunu söyleyen Mathlouthı, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Mathlouthı, İstanbul hakkında şunları söyledi:
"İstanbul'da olmak harika, kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok özel bir yer ve sık sık gelme şansım oldu. Burası bana her zaman ilham veriyor, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum."
'Filistin'de Doğdum' şarkısının arkasındaki hikayeyi de paylaşan Mathlouthı, "Bu, aslında yerinden edilmiş insanlar hakkında çok eski bir Yunan şarkısı. Dinlediğim anda, tanınmayan insanların acısını hissettim. Varlığı inkâr edilen, topraklarından mahrum bırakılan güzel ve dirençli Filistin halkıyla büyük bir paralellik gördüm. Bu duyguyu bir şarkıya dökmenin en güçlü yol olacağını düşündüm. Dünyanın dört bir yanındaki insanların, hatta koroların bunu söylemesi beni derinden etkiliyor. Müzik sınırları aşabiliyor, kalplere dokunabiliyor." ifadelerini kullandı.
Sumud Filosu girişimleri ve Tunus'un Filistin'e verdiği destek hakkında da konuşan Mathlouthı, "Sumod Filosu çok anlamlı ve güzel bir girişim. Umarım bu hareket dünya genelinde daha büyük bir dayanışmaya ilham verir. Özellikle liman işçileri silah sevkiyatını durdurmak için harekete geçerse, bu en azından yapılması gereken minimum şeydir. Böyle bir şey olursa, bu gerçekten çok güçlü bir etki oluşturabilir." dedi.
Gazze'de yaşanan soykırım için ise Mathlouthı, "Bence bu en zayıf noktalarımızdan biri. Erkek, kadın, çocukların yaşadığı acı görüntüler yürek burkucu. Bu, dünyadaki derin adaletsizliği ve dünyayı kimlerin kontrol ettiğini gösteriyor. Bu yüzden umutsuz hissediyorum. Bir kadın olarak kendimi ve sesi olmayanları güçlendirmeye çalışıyorum ama tüm sistemin değişmesi gerekiyor. O zamana kadar gerçek değişim zor. Sadece izleyip tepki vermek yetmez; günlük hayatımızı değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Filistinli öğretmen ve şarkıcıları örnek gösteren Mathlouthı, "Yaptıklarını çok önemli ve cesurca buluyorum, müzik her zaman küçük de olsa bir umut ışığı taşır. Onlara gerçekten hayranım. Yakında yayınlanacak, Filistin hakkında bir şarkı yazdım. Bu, Filistin direnişinin önemli bir parçası." dedi.
Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolünü değerlendiren Mathlouthı, "Türkiye'nin ilişkileri kesme konusunda önemli bir rolü var ve bence tüm hükümetler bunu başından beri yapmalıydı, hala yapmalı. Bu en az yapılması gereken şey. Türkiye, bugün siyasi olarak gerçek bir fark oluşturabilecek konumda. Daha güçlü adımlar, yaptırımlar görmek istiyorum ve Türkiye'nin bunu yapabilecek durumda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni albümü ve sahne planları hakkında da konuşan Mathlouthı, "Bugün yeni albümümü Türkiye'de ilk kez sahnede sunuyorum. Albüm tamamen kadınlardan oluşuyor, bu da güçlü ve güzel bir mesaj. Konserde yeni şarkılar, favorilerim ve sürprizler olacak." dedi.
Boykot ve Arap ülkelerinin tavrı hakkında ise Mathlouthı, "Bence liderler yeterince şey yapmıyor, asıl trajedi bu. Bu yüzden boykot hâlâ çok önemli ama ciddi şekilde uygulanmıyor. En azından Filistin'le empati kuran, özellikle Arap ülkeleri, ekonomik olarak çok daha güçlü adımlar atmalı. Sert bir boykot elimizdeki en etkili araçlardan biri." diye konuştu.
Filistinli çocuklara mesajını ise şöyle iletti:
"Size tamamen başarısız olduğumuz için utanıyor ve kahroluyorum. Müziğin ve insanlığın dünyayı değiştireceğine inanan biri olarak, gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Ama Filistin'i sadece aklımızda değil, günlük eylemlerimizde de yaşatmaya devam etmeliyiz."
