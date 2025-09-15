Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu! “Filistin’de Doğdum” şarkısı dünya gündeminde: "Müzik sınırları aşıp kalplere dokunuyor"

foto:ahaber.com.tr

Sumud Filosu girişimleri ve Tunus'un Filistin'e verdiği destek hakkında da konuşan Mathlouthı, "Sumod Filosu çok anlamlı ve güzel bir girişim. Umarım bu hareket dünya genelinde daha büyük bir dayanışmaya ilham verir. Özellikle liman işçileri silah sevkiyatını durdurmak için harekete geçerse, bu en azından yapılması gereken minimum şeydir. Böyle bir şey olursa, bu gerçekten çok güçlü bir etki oluşturabilir." dedi.

Gazze'de yaşanan soykırım için ise Mathlouthı, "Bence bu en zayıf noktalarımızdan biri. Erkek, kadın, çocukların yaşadığı acı görüntüler yürek burkucu. Bu, dünyadaki derin adaletsizliği ve dünyayı kimlerin kontrol ettiğini gösteriyor. Bu yüzden umutsuz hissediyorum. Bir kadın olarak kendimi ve sesi olmayanları güçlendirmeye çalışıyorum ama tüm sistemin değişmesi gerekiyor. O zamana kadar gerçek değişim zor. Sadece izleyip tepki vermek yetmez; günlük hayatımızı değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistinli öğretmen ve şarkıcıları örnek gösteren Mathlouthı, "Yaptıklarını çok önemli ve cesurca buluyorum, müzik her zaman küçük de olsa bir umut ışığı taşır. Onlara gerçekten hayranım. Yakında yayınlanacak, Filistin hakkında bir şarkı yazdım. Bu, Filistin direnişinin önemli bir parçası." dedi.

Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolünü değerlendiren Mathlouthı, "Türkiye'nin ilişkileri kesme konusunda önemli bir rolü var ve bence tüm hükümetler bunu başından beri yapmalıydı, hala yapmalı. Bu en az yapılması gereken şey. Türkiye, bugün siyasi olarak gerçek bir fark oluşturabilecek konumda. Daha güçlü adımlar, yaptırımlar görmek istiyorum ve Türkiye'nin bunu yapabilecek durumda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni albümü ve sahne planları hakkında da konuşan Mathlouthı, "Bugün yeni albümümü Türkiye'de ilk kez sahnede sunuyorum. Albüm tamamen kadınlardan oluşuyor, bu da güçlü ve güzel bir mesaj. Konserde yeni şarkılar, favorilerim ve sürprizler olacak." dedi.