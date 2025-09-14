Avustralya 100 haftadır her pazar Gazze için sokaklarda!
Avustralya halkı, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı 100 haftadır her pazar sokaklara çıkıyor.
Ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne başta olmak üzere Avustralya genelindeki büyük şehirlerde yapılan pazar gösterilerinin, bu hafta 100'üncüsü düzenlendi.
Melbourne kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail saldırılarının acilen durdurulmasını ve Avustralya hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.
Konuşmaların ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail terörist devlettir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Siyonizm terörizmdir", "Çocukların ölmesini durdurun", "İsrail'e hemen yaptırım" ve "İsrail saatte bir çocuk öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.
Eski Melbourne Belediyesi Meclis Üyesi Jamal Hakim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada 100 haftadır ailelerle birlikte, farklı görüşlerden, kendilerini Avustralyalı olarak tanımlayan insanlarla barışçıl şekilde protesto düzenliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, hemen yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hükümetimiz, İsrail'in işlediği suçlara destek vererek suç ortaklığı yapıyor." ifadelerini kullandı.
Hakim, İsrail'e yönelik yaptırımların artık ertelenemeyeceğini söyleyerek "Rusya'ya ya da savaş suçu işleyen ülkelere nasıl yaptırım uygulanıyorsa aynı yaptırımların İsrail'e de uygulanması gerekiyor. Avustralya'nın, İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi." yorumunu yaptı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Melbourne kent merkezindeki gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.
BRİSBANE'DE GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER İÇİN GÖSTERİ DÜZENLENDİ
Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yüzlerce kişi, Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler için gösteri düzenledi.
South Bank bölgesinde bulunan ABC televizyonu binası önünde başlayan gösteriye yaklaşık 400 kişi katıldı.
Polis gözetiminde barışçıl şekilde devam eden gösteride protestocular, Musgrave Park'a yürüdü.
Protestocular, "basın" yazılı yelekler giyerek medya kuruluşlarını savaşa ilişkin haber akışını artırmaya davet etti.
Katılımcılardan biri, ABC çalışanlarına Gazze'de hayatını kaybeden medya çalışanlarının isimlerinin listesini verdi.
Ayrıca, gösteride Brisbane Belediye Meclisine Story Köprüsü'nü Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatmaları çağrısında bulunuldu.
